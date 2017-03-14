Sergen Yalçın attı, Kayserispor şahlandı!

Başarılı teknik adamdan önce 16 maçta 12 puan toplayabilen Kayserispor, Sergen Yalçın ile 8 maçta 15 puan topladı ve düşme hattının 7 puan üzerine çıktı.

Süper Lig'de Sergen Yalçın fırtınası esiyor. Kayserispor'un Teknik Direktörü Yalçın, ligde Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetlerinin ardından lider Beşiktaş karşısında deplasmanda 1 puan almayı başardı. Yalçın'dan önce 16 maçta 12 puan toplayabilen (Ort. 0.75 puan) Kayserispor, Sergen ile 15 puan toplamayı başardı. (Ort. 1.88) Genç teknik adam, sadece Kayseri değil daha önce çalıştırdığı takımlarda da fark yaratmıştı.

2013-2014 sezonunda Gaziantep ile birlikte antrenörlük macerasına start veren Yalçın, o sezon takımın ligde kalmasında büyük pay sahibi olmuştu. Antep'in, o dönem topladığı 37 puanın 27'si Sergen'in görev aldığı 14 haftada gelmişti. 2014-2015'te Sivasspor'u çalıştıran genç hoca, 24 maçta 27 puan topladı ve takımı ligde tuttu. Yiğidolar, ayrıca Türkiye Kupası'nda Sergen ile birlikte yarı finale yükseldi, Galatasaray'a elendi.

2015-2016 sezonuna Sivasspor'la start veren 44 yaşındaki Yalçın, ilk 9 haftada maç kazanamadı ve görevine son verildi. Kırmızı-beyazlılar o sezon 34 maçta 31 puan toplayarak küme düştü. Yalçın ise son 3 hafta kala Gaziantep'in başına geçti. 31 haftada 32 puanı bulunan takıma 3 haftada 4 puan kazandırarak, kümede kalmasını sağladı. Başarılı hoca, Beşiktaş maçı sonrası “Kimseden övgü beklemem, işimi yapıyorum” dedi.