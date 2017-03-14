Sergen Yalçın: Her geçen gün güçleniyoruz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 25. haftasında oynayacakları Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başlarken Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu maçtan istedikleri sonucu alıp ligde verilecek olan milli takım arasına iyi bir şekilde girmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in ikinci yarısında aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Kayserispor, geçtiğimiz hafta lider Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hafta sonu oynayacakları Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcuların antrenman boyunca hayli neşeli oldukları gözlendi.

“Kazanacağımız maçtan yediğimiz golle berabere ayrıldık”

Beşiktaş maçından son dakikalarda yedikleri golle berabere ayrıldıklarını ifade eden Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Futbolda bu tür şeyler maalesef oluyor. Kasımpaşa maçında da uzatmalarda bir gol yedik. Beşiktaş maçında da kazanacağımız maçı son dakikalarda gol yiyerek berabere bitirip 1 puanla ayrıldık. Bir şanssızlık var gibi özellikle oyunun son bölümlerinde. İnşallah bu hafta bunların hepsini birlikte telafi ederiz” diye konuştu.

“Mutlak kazanmamız gereken bir maç”

Hafta sonu oynayacakları Gaziantespor maçının mutlak kazanmaları gereken bir maç olduğunun altını çizen başarılı teknik adam, sahadan istedikleri sonuçla ayrılarak milli maç arasına iyi bir şekilde girmek istediklerini söyledi. Yalçın, “Bu hafta çok önemli bir maç oynayacağız. Gaziantepspor'da ligin aşağısında olan bir takım. Biz de ligde çok kritik bir bölgedeyiz. İki taraf için de çok zor bir maç olacak diye düşünüyorum. Ama kendi saha ve seyircimiz önünde oynuyoruz. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç, Gaziantepspor maçı bizim için hedef maçlardan bir tanesi.

Bu müsabakada özellikle taraftarımıza çok ihtiyacımız var. 12. adam bizim için çok önemli. Takımımız da son haftalarda iyi sinyaller veriyor. Fizik olarak her geçen gün güçleniyoruz, daha iyi oyunlar oynuyoruz. Umarım bu hafta hem taraftarımız, hem oyuncularımız, hem biz birlik ve beraberlik içinde çok güçlü bir oyunla istediğimiz skoru alıp milli takım arasına gireceğiz. Hepimiz için güzel bir ara olsun. Milli takım arasına kazanıp moralli girmek istiyoruz. Oyuncularımız arka arkaya çok tempolu maçlar oynuyorlar. Doğal olarak yoruluyorlar ve dinlenmeleri lazım. O yüzden iyi bir galibiyetle, güzel bir sonuçla hep beraber güzel bir ara geçirmek istiyoruz” dedi.