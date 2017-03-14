Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek fikstür!

Süper Lig’de sezonun kader haftalarına girildi, 10’dan geri saymaya başladık. İşte zirve yarışı yapan 4 takımın fikstürleri...

Şampiyonluk virajına girildi, artık her maç final… Avantaj 2 puan önde giden, 3. yıldız peşindeki Beşiktaş'ta ama arkasından çok istikrarlı bir şekilde gelen Başakşehir'i de hesap dışında tutmak mümkün değil.

Galatasaray ve hatta Fenerbahçe de son haftada aldıkları sonuçlarla tekrar havaya girdi. Onlara şampiyonluk belki uzak ama 2 dev de sonuna kadar Şampiyonlar Ligi'ni kovalayacak, son 10 maç heyecan fırtınasına sahne olacak.

Beşiktaş’ın kalan maçları:

1- Antalyaspor (d)

2- Gençlerbirliği

3- Trabzonspor (d)

4- Adanaspor

5- Başakşehir (d)

6- Fenerbahçe

7- Bursaspor (d)

8- Kasımpaşa

9- Gaziantepspor (d)

10- Osmanlıspor

Başakşehir’in kalan maçları:

1- Karabükspor

2- Akhisar Belediyespor (d)

3- Galatasaray

4- Rizespor (d)

5- Beşiktaş

6- Antalyaspor (d)

7- Gençlerbirliği

8- Trabzonspor (d)

9- Adanaspor

10- Kayserispor (d)

Galatasaray’ın kalan maçları:

1- Trabzonspor (d)

2- Adanaspor

3- Başakşehir (d)

4- Fenerbahçe

5- Bursaspor (d)

6- Kasımpaşa

7- Gaziantepspor (d)

8- Osmanlıspor

9- Alanyaspor (d)

10- Konyaspor

Fenerbahçe’nin kalan maçları:

1- Konyaspor

2- Karabükspor (d)

3- Akhisar Belediyespor

4- Galatasaray (d)

5- Rizespor

6- Beşiktaş (d)

7- Antalyaspor

8- Gençlerbirliği (d)

9- Trabzonspor

10- Adanaspor (d)