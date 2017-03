Titi: Teknik olarak en iyi konumdayız

Kasımpaşa’nın Brezilyalı yıldızı Titi, son dönemde performanslarının arttığını belirterek, "takım olarak teknik ve fiziksel anlamda en iyi noktadayız" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir grafik çizen Kasımpaşa'nın Brezilyalı futbolcusu Titi, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalar yaptı.

Bu sezon yakalamak istedikleri ritmi son haftalarda tutturduklarını ifade ederek, “Sezon başından beri kaliteli futbolculardan kurulu bir kadromuz olduğunu biliyorduk. Fakat bir türlü beklediğimiz ritmi yakalayamadık. Bir şeyler eksikti. Son haftalarda daha iyi oynamaya başladık, iyi sonuçlar aldık. Aldığımız iyi sonuçlar, hedeflediğimiz yerden uzak olsak da bizi yukarılara çıkardı. Bundan sonra da böyle devam etmek istiyoruz. Avrupa macerasının içerisinde olmak istiyoruz. Bundan sonraki amacımız aldığımız puanlarla hedefimize ulaşmak” dedi.

“Kupadaki her maç kritik”

Ziraat Türkiye Kupası'nı önemli bir hedef olarak gördüklerini söyleyen başarılı futbolcu, “İlk maçta yakaladığımız bir avantaj var ama henüz turu geçmedik. Bu kupadaki her maç kritik. Çünkü o maçları kazandığında daha ileriye gidiyorsunuz. İkinci maç zor olacak. Seyirci baskısının farkındayız. O karşılaşmaya kadar iyi hazırlanıp, turu geçeceğiz” diye konuştu.

“Teknik olarak en iyi konumdayız”

Teknik Direktör Kemal Özdeş'in takımın başına geçmesinden ardından yakalanan başarının hatırlatılması üzerine Titi, “Aslında bakarsanız en büyük fark takımla alakalı. Rıza Çalımbay da Kemal Özdeş de iyi teknik direktör. Çalışma azmi yüksek, her zaman en iyisini isteyen, ligde de başarılı olan kişiler. Sezon başında birçok oyuncumuz gitti, birçok yeni oyuncu geldi. Adaptasyon süreci biraz uzun sürdü. Şu an teknik ve fizik olarak en iyi konumdayız. Bu da başarılı olmamızda yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

“Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum”

Bu sezon gösterdiği verimli performans hakkında konuşan Brezilyalı oyuncu, “Çok büyük bir mutluluk. Her maçta, antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her seferinde daha iyiyi arıyorum. Bunun için kulübe, harika şartlar sunmasından dolayı teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, her zaman beni destekledikleri için. Kemal hoca başta olmak üzere tüm teknik ekibe teşekkür ederim. Bunların hepsi çalışmanın meyvesi. Elde edilmiş bir şey yok. Sezon sonunda çalışmalarımızın meyvesini alacağımızı düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“İki ligde de benzerlikler var”

Türkiye ile Brezilya Ligi'nin oldukça benzer olduğunu sözlerine ekleyen Titi, “Çok önemli, kritik maçlar oynanıyor. Çok hızlı oyunlar oynanıyor. Fiziksel mücadeleye dayalı oyunlar oynanıyor. İki ligde de benzerlikler var. İki ligde de milli takımda oynayan önemli isimler var. Bu isimlerin bu ligde oynaması çok büyük avantaj” ifadelerini kullandı.