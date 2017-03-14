Trabzonspor ikinci yarının lideri

İkinci yarıda oynadığı 8 maçta 2 beraberlik ve 6 galibiyet elde eden Trabzonspor, 2. devrede aldığı sonuçlar göz önüne alındığında Süper Lig'in yenilgisiz lideri oldu.

Ligin ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlayan bordo mavililer, 2’nci yarıda tabloyu tersine çevirdi. Trabzonspor, ligin 2’nci yarısında oynadığı 8 maçta 2 beraberlik ve 6 galibiyet elde etti, yenilgi yüzü görmedi, 20 puan topladı.

Bordo mavililer, ligin ikinci devresi baz alındığında namağlup zirvede yer aldı. Trabzonspor’u 19 puanla lig lideri Beşiktaş takip etti.

İLK YARIDAN FAZLA PUAN TOPLADI

Bordo mavililer, yakaladığı çıkışla birlikte 8 haftalık bölümde ilk yarıda 16 haftada topladığı puandan fazlasını elde etti. Ligde ilk 16 haftalık bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi ile 18 puan toplayabilen Trabzonspor, 2. yarıda ilk 8 haftada 20 puana ulaştı.

Bordo mavililer, ayrıca son 6 sezonda 20 puanla üst üste en çok puan topladığı dönemi yaşadı. Trabzonspor, en son 2010-11 sezonunda kaybetmeden üst üste 39 puanlık seri yakalamıştı.

N’DOYE GOL HASRETİNE SON VERDİ

Trabzonspor formasıyla Süper Ligi’nde en son 8. haftada oynanan Galatasaray maçında 1 gol kaydettikten sonra 15 haftada gol atamayan Dame N’Doye, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında gol hasretine son verdi. Pazartesi günü oynanan maçta 2’nci yarının başında Yusuf Yazıcı’nın yerine oyuna dahil olan 32 yaşındaki N’Doye, 58 ve 82’nci dakikalarda attığı gollerle takımının galibiyetine önemli katkı sağladı. N’Doye, Trabzonspor formasıyla ilk defa bir maçta 2 gol kaydetmiş oldu. Teknik direktör Ersun Yanal’da attığı 2 gol ve skora sağladığı katkı nedeniyle tecrübeli futbolcuyu özel olarak tebrik etti.

UĞUR YİNE ATTI

Trabzonspor’da bu sezon 20 lig maçında forma giyen Uğur Demirok, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında penaltıdan 1 gol kaydetti.

Uğur Demirok, bordo mavili takımda bu sezon 4 gol ve 1 asistle skora önemli katkı sağladı. Ligde geride kalan 24 haftada kalesinde sadece 23 gol gören ve en az gol yiyen 4 takımdan biri olan Trabzonspor’da bu istatistikte pay sahibi olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, aynı zamanda takımınıhn da en skorer isimleri arasında yer aldı.

OLCAY’DAN 5 GOLE KATKI

Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Olcay Şahan, bordo mavili forma ile çıktığı 8 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek 5 gole katkı sağladı.

Son olarak Akhisar Belediyespor karşılaşmasında 1 asist yapan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor’un 2. yarıda yakaladığı çıkışında skora katkı sağlanmasında önemli bir rol üstlendi.

TARAFTARLARDAN HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor’un taraftarları, maçtan sonra Trabzon’a dönen kafileyi Trabzon havalimanında coşkuyla karşıladılar. Taraftarlar, ellerindeki meşalelerle tezahüratlar eşliğinde teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundular.

41 BİN 461 ÇAĞRISI

Trabzonspor yönetimi ve teknik direktör Yanal, ligin 25’inci haftasında oynanacak Galatasaray maçı için taraftarlarına destek çağrısında bulundu.

Başkan Muharrem Usta, twitterden yaptığı paylaşımda, “Haftaya tarihi bir rekor kırmaya var mısınız? Hedef 41 bin 461” ifadelerine yer verdi.

Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral da taraftarlarına, “Akhisar’da şanssızlığın belini kırdık, bir engeli daha aştık. Cumartesi yuvamızda Galatasaray maçımızda 41 bin 461 kişi kolbastıya hazır mıyız, var mıyız?” paylaşımında bulundu.

Ersun Yanal ise, “Stadımızın kapasitesi 41 bin 461. Galatasaray maçında dolmalı. Önceki dönemlerde Olimpiyat Stadı’nda oynadığımız bir maçta 61 binin üzerinde seyirci vardı. Şimdi stadyumun açıldığı sezonda Medical Park Arena’da seyirci rekoru kırmalıyız. Çünkü taraftarımıza ve onların coşkusuna ihtiyacımız var” dedi.

AKSOY: 45 BİN FORMA SATILDI

Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, 2016-17 futbol sezonu için tasarlanan forma satışlarının 45 bine ulaştığını kaydetti. Emre Aksoy, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda hedeflerinin 61 bin forma satışı olduğunu belirtirken şunları söyledi:

“Saha sonuçlarında elde ettiğimiz iyi tablo, yeni sezon forma satışlarımızda da kendini gösteriyor. Tablo oldukça sevindirici. 2016-2017 sezonu için hazırlanan yeni formalarımızın satışı 45 bini buldu. Şimdi ilk hedefimiz 61 bini bulmak. Yeni stadımızda Galatasaray ile oynayacağımız maç öncesi taraftarımızı yeni sezon formalarını almak için TS Club’lara davet ediyoruz. Yeni sezon formalarını giyip tribünleri dolduralım. Bordo maviye bürünmüş 41 bin 461 kişiyle tek ses, tek yürek olalım. Gelecek sezon için forma çalışmalarımıza da başladık. 50’nci yılımıza yakışır şekilde dizayn edilecek. 50’nci yıla özel ürünlerimiz de olacak. Kötü günümüzde bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan horona daha çok tempo kazandırmalarını bekliyoruz. Biletini ve formanı al gel.”

YEREL GAZETELER GENİŞ VERDİ

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanan Trabzonspor’u övdü.

İlkhaber Gazetesi, “Bu Fırtına dinmez”, “Trabzonspor ikinci yarıdaki önlenemez yükselişini sürdürüyor” ifadelerine yer verdi.

Karadeniz Gazetesi, “Bu Fırtına Aslan’ı da yutar!”, “Trabzonspor Akhisar’ı devirdi, Galatasaray’a korkuyu saldı” başlıklarını kullandı. Günebakış Gazetesi, “Şaheser”, “2017’nin tek namağlup takımı Trabzonspor, Akhisar’da süper bir geri dönüş yapıp 3 puanı kaptı” yorumunu yaptı.

Ekspres Gazetesi, “Damdoy suyundan da koy”, “Akhisar’ı ikinci yarıda oyuna giren sessiz forvetimizle dağıttık” ifadelerini kullandı.

Sonnokta Gazetesi, “Fırtına gole N’Doydu”, “Trabzonspor fırtınası Akhisar’ı da 3 golle süpürdü” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

Taka Gazetesi, “Damgayı vurdu”, “Senegalli forvet bir girdi pir girdi, Usta işi iki gol attı, Uğur da penaltıdan yazdı, Manisa’da fırtına koptu” diye yazdı.