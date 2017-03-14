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18 Mart 2017 19:00
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Trabzonspor’a coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek bu sezonun ikinci yarısında yenilmezliğini sürdürmesinin ardından gece geç saatlerde Trabzon'a gelen bordo-mavili kafileyi taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.
09:0914 Mart 2017
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Trabzonspor’a coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Ligin 24 haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor karşısında 1-0 yenik durama düşmesine rağmen karşılaşmayı ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-1 kazanan Trabzonspor, 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürürken, Manisa’da rakibine karşı ilk galibiyetini almasının ardından gece 02:30 sıralarında Trabzon’a gelen bordo-mavili kafileyi taraftarlar havalimanında meş’alelerle ve tezahüratlarla coşkulu bir şekilde karşıladı.

Bordo-mavili taraftarlar teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, Trabzonspor’un 18 Mart Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Galatasaray aleyhinde tezahüratlar da bulundular.

13 Mart 2017 Ersun Yanal`dan Galatasaray maçı değerlendirmesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İyi bir takım kurmak, uzun süre yarışacak takımımızın iskeletini bozmadan her yıl üzerine ilave ederek, yarışın liderliğini almak için uğraşan bir takım yaratmak peşindeyiz” dedi. İlgili Haberi Oku

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