Trabzonspor’a coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Ligin 24 haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor karşısında 1-0 yenik durama düşmesine rağmen karşılaşmayı ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-1 kazanan Trabzonspor, 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürürken, Manisa’da rakibine karşı ilk galibiyetini almasının ardından gece 02:30 sıralarında Trabzon’a gelen bordo-mavili kafileyi taraftarlar havalimanında meş’alelerle ve tezahüratlarla coşkulu bir şekilde karşıladı.
Bordo-mavili taraftarlar teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, Trabzonspor’un 18 Mart Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Galatasaray aleyhinde tezahüratlar da bulundular.