Trabzonspor’a coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek bu sezonun ikinci yarısında yenilmezliğini sürdürmesinin ardından gece geç saatlerde Trabzon'a gelen bordo-mavili kafileyi taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

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