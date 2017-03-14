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18 Mart 2017 19:00
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Tugay Kerimoğlu’dan Galatasaray için 1 milyon TL’lik feda!

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı kulüpten 250 bin Euro tutarındaki alacağından vazgeçti.
19:2814 Mart 2017
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Tugay Kerimoğlu’dan Galatasaray için 1 milyon TL’lik feda!

Sarı kırmızılı kulübün efsane ismi TFF Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurup kesinleşen ve tarafında ödenmesi gereken bedelden dün verdiği feragatname ile resmen vazgeçti.

Roberto Mancini döneminde İtalyan teknik adamın yardımcılığını yapan ve o dönemde alacaklarını tahsil edemeyen Tugay Kerimoğlu, TFF UÇK’ya başvurmuştu.

Lehine sonuçlanan dava sonrasında Galatasaray Kulübünden 250 bin euro almaya hak kazanan Tugay Kerimoğlu, örneğine az rastlanan bir hareketle bu paradan vazgeçti.

Tugay Kerimoğlu, alacağı para, yargılama gideri, vekalet ücreti dahil Galatasaray’dan hiçbir hak ve bedel talep etmediğine dair işte bu feragatnameyi imzası ile doldurdu.

Hürriyet

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Son güncelleme: 19:31 | 14.03.2017
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