Turgutluspor’un galibiyetine gölge düştü

Turgutluspor Başkanı Hakan Sezer, Kocaçeşmespor maçında yaşanan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup’ta doludizgin şampiyonluğa koşan lider Turgutluspor, ligden düşmemek için çırpınan Salihli temsilcisi Kocaçeşmespor’u deplasmanda 4-1 yenerek en yakın takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor ile puan farkını 8’e çıkarırken müsabakada yaşanan olaylar, galibiyet sevincine gölge düşürdü.

Maçın gergin geçeceği konusunda ilgili makamlara gerekli uyarılarda bulunduklarını, ancak hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını dile getiren Turgutluspor Başkanı Hakan Sezer, emniyetin olaylara müdahale etmediğini ileri sürdü.

İlk dakikalardan itibaren Kocaçeşme yönetimi, futbolcuları ve taraftarlarlarının hakaretlerine maruz kaldıklarını anlatan Başkan Sezer, şunları söyledi:

“Taraftarlar sahaya taş, yabancı madde ve patlayıcı attılar. Emniyet olaylara göz yumdu. Yardımcı antrenörümüz ve gazeteci arkadaşımız yaralandı. Bütün bu olanlara rağmen kazandık ve mutluyuz. Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Oyuncularımı ve teknik ekibimi kutluyorum.”

Bu arada olaylar sırasında yaralanan bir ajans ve bir gazetenin Turgutlu muhabiri İlker Uyar’ın yüzüne 50 dikiş atıldığı bildirildi.