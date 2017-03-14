Üç büyüklerin belalısı Kayserispor!

Kayserispor, bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ligde oynadığı toplam 6 maçta 9 puan toplarken sadece birinde puan alamadı.

Kayserispor, bu sezon topladığı 27 puanın 9’unu şampiyonluk yaşamış ve üç büyükler olarak adlandırılan İstanbul takımlarından aldı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile toplam 6 maç oynayan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların sadece birinde puan alamadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’dan 4’er puan alan ve rakiplerine yenilmeyen sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynadığı 2 maçın birinde yenilirken, diğer müsabakadan ise 1 puan aldı. Kayserispor, bu sonuçlarla ligde topladığı 27 puanın 9’unu bu takımlardan almış oldu.

Beşiktaş ile ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçı 1-0 kaybeden Kayserispor, ikinci maçta ise deplasmanda 2-2 berabere kalarak rakibinden 1 puan aldı. Kayseri ekibi, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelelerde yenilgi yüzü görmedi. Ligin 2. haftasında İstanbul’da oynanan maçta sarı-lacivertli takım ile 3-3 berabere kalan Kayserispor, 19. haftada Kayseri’de oynanan maçta ise sarı-lacivertlileri 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Kayserispor’un yenilgi yüzü görmediği takımlardan biri de Galatasaray oldu. Ligin ilk yarısının 3. haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanan maç 1-1 berabere bitti. Sergen Yalçın’ın takımı, Spor Toto Süper Lig’in 20. hafta karşılaşmasında deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazanarak adından söz ettirmeyi başardı. Kayserispor, bu 6 maçlık seride tek yenilgisini Beşiktaş’tan aldı.

EN ÇOK GOL FENERBAHÇE’YE

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynanan 6 maç göz önüne alındığında Kayserispor’un atılan gollerde de üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu takımlar ile oynadığı 6 maç sonunda rakip filelere tam 12 gol göndererek maç başı 2 gol ortalaması yakaladı. Kendi kalesinde ise 9 gol gören Kayserispor’un en fazla gol attığı takım da 7 golle Fenerbahçe oldu. Galatasaray’a 3 gol atan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş filelerini ise 2 kez havalandırdı. Kayserispor bu süreçte en çok golü ise yine Fenerbahçe’den yedi. İki maçta rakibinin 4 golüne engel olamayan Kayserispor, Beşiktaş’tan 3, Galatasaray’dan ise 2 gol yedi. Kayserispor bir anlamda üç takımdan aldığı puanlar ile kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmiş oldu.