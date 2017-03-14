Vagner Love sakatlığı atlatıyor

Alanyaspor'da Fenerbahçe maçında skatlanan Vagner Love takımla birlikte düz koşu yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan idmanın ilki saat 10.00'da gerçekleşti. İlk idmanda ısınma koşusu yapan turuncu-yeşilli takım, ikinci çalışmayı ise saat 17.00'de yaptı. Düz koşu ile başlayan ikinci idman, taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümü çift kale maç ile tamamlandı. Fenerbahçe maçında hafif sakatlanan Vagner Love, düz koşunun ardından antrenmanı tamamladı. Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.