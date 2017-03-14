Van Persie’den umut kesildi

Hollandalı yıldız son haftalarda yine kayıplarda. Sık sık sakatlanan, bir türlü form tutamayan Robin van Persie’den artık yönetim de umudunu kesmeye başladı.

Fenerbahçe’ye imzaya attığı günden bu yana sık sık sakatlanan, bir türlü form tutamayan Robin van Persie'den artık yönetim de umudunu kesmeye başladı.

RvP, ligde 24 maçın 17'sinde forma giyip sadece 6 gol kaydedebildi. Son dönemde formu dibe vuran 33 yaşındaki forvet, 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinden beri ligde fileleri sarsamadı.

Fenerbahçe Yönetimi'nin, bir türlü beklentileri karşılayamayan Hollandalı yıldız için sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Maç başı ücretleriyle birlikte kazancı 5.7 milyon Euro'yu (22.8 milyon TL) bulan Van Persie'nin gönderilmesi halinde maaş bütçesinde önemli bir yer açılacak.