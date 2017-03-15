Barisic: Başakşehir favori

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, deplasmanda Medipol Başakşehir ile çok zor bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "Bu maçın favorisi Medipol Başakşehir. Bunu kesinlikle kabul ediyoruz. Ama kazanmak için gideceğiz" dedi.

Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Kerim katılmazken Skulason ve Lazarevic ayrı çalıştı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Barisic, Medipol Başakşehir ile çok ilginç bir maç oynayacaklarını söyledi. Medipol Başakşehir’in ligde 2’nci sırada bulunmasının bir şans olmadığını belirten Barisic, şöyle dedi:

“Uzun yıllardır beraber oynayan bir ekip. Hocaları uzun yıllardır onlarla birlikte. Herkes ne yapmasını ve işinin ne olduğunu biliyor. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Şansın bizden yana olmasını diliyoruz. Yaptığımız basit bireysel hataları tekrarlamak istemiyoruz. Takımımın performansını merakla bekliyorum. İçeride veya dışarıda diye ayırım yapmadan her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bu maçın favorisi Medipol Başakşehir. Bunu kesinlikle kabul ediyoruz. Ama kazanmak için gideceğiz. Bunu da sahaya yansıtacağız. Hatasız oynarsak galip gelen taraf biz olabiliriz.”

Oyuncuları Latovlevici, Seleznov ve Ceyhun’un Galatasaray’ın transfer listesinde olduğuyla ilgili çıkan haberlerin hatırlatıldığı Barisic, “Performansları gayet iyi ve iyi oynuyorlar. Büyük kulüplerin oyuncularımıza ilgi duyması bizim için çok iyi. Arkadaşlarım iyi niyetliler. Takımları ve kulüpleri için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar” dedi.