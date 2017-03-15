Adriano: Turu geçmeyi hak ediyoruz

Beşiktaşlı futbolcu Adriano Correira, "Bu sezon yaptıklarımızla yarın kazanmayı hak ediyoruz. Turu geçmeyi hak ediyoruz. Maçtan sonra bu galibiyeti ailemiz ve taraftarlarla kutlamak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Beşiktaş, Yunan ekibi Olympiakos’u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı takımın Brezilyalı sol beki açıklamalarda bulundu.

“Çok dikkatli olmalıyız”

Adriano, ilk maçın zor olduğunu belirterek, “Bu maç da zor olacak. Orada oynanan maçta birbirinden ayrı iki yarıdan oluşan bir maç oynamıştık. Yarın ev sahibi olmanın avantajını kullanıp maçta oyuna hakim bir görüntü sergilemeliyiz. Çok dikkatli olmalıyız. Şampiyonlar Ligi’nde de oynadık bu sene ve tecrübeliyiz. Ligin son maçında da beraberlik aldık. Yarın dikkatli olup herkesin yüzde yüzünü vermesi gereken bir maç olacak” diye konuştu.

“Marcelo önemli bir oyuncu”

Teknik Direktör Şenol Güneş’e teşekkür ederek sözlerine devam eden Brezilyalı sol bek, “İlk günden itibaren hocamız bana güven verdi. Alışma süreci ve adaptasyon süreci kolay olmadı. Zordu ve kafa yapımı değiştirmem gerekiyordu. Pozitif düşünmeye başladım. Geçen sene fazla oynamadım bu da zor geldi. Soru işaretleri olması normaldi. Marcelo önemli bir oyuncu, önümüzde bir gün daha var ve oynayıp oynamayacağını bilmiyorum ama yarı oynayan oynamayan herkes inanmalı. Biz de bu şekilde bir üst tura atlayabiliriz” açıklamasını yaptı.

Şampiyonluk sorusu

Beşiktaş’ın ligde şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilmesiyle alakalı sorulan soruya Adriano, “Ligde doğru yoldayız. Başından beri koyduğumuz hedeflere ulaştığımızı söyleyebilirim. Önümüzde zor ve uzun bir yol var. Biz de sokağa çıktığımızda böyle bir hava oluşturuluyor. Ama önümüzde daha uzun bir yol var. İnanarak, sıkı çalışarak bu yolda devam edersek bu güzel duyguyu kutlayabiliriz” dedi.

“Kutlamak istiyoruz”

Adriano aklındaki skorun sorulmasına “Galibiyet” cevabı verirken, sözlerine şöyle devam etti:

“Ama bu sezon yaptıklarımızla yarın kazanmayı hak ediyoruz. Turu geçmeyi hak ediyoruz. Maçtan sonra bu galibiyeti ailemiz ve taraftarlarla kutlamak istiyoruz.”