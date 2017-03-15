Altınordu’ya kötü haber

TFF Lig'de cuma günü evinde düşme hattındaki Samsunspor'u yenerek 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Altınordu'ya genç futbolcusu Enis Durak'tan kötü haber geldi.

Altınordu’ya Enis’ten kötü haber… Mersin İdman Yurdu deplasmanında 75. dakikada oyuna girip, bir dakika sonra profesyonel kariyerinin ilk golüne imza atan ancak aynı pozisyonda sakatlanan 18 yaşındaki oyuncunun sağ kasığında yırtık tespit edildi.

Enis’in, 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Şeytan’da sağ ayak topuğundaki kist nedeniyle geçen hafta ameliyat olması beklenen sağ kanat Abdülkadir’e ise operasyon yapılmadı.

Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, Abdülkadir’in bıçak altına yatması halinde sezonu kapatacağını belirterek, “Abdülkadir’i tedavi ile bu haftaya yetiştirmeye çalışıyoruz. Son dönemde ağrıları azaldı. Sezon sonuna kadar bu şekilde idare edebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Kırmızı lacivertlilerde sarı kart cezalısı Erdoğan’ın yokluğunda sol kanatta cezası biten Beykan’ın görev alması bekleniyor. Sakatlığı yüzünden üç haftadır forma giyemeyen stoper Yusuf Abdioğlu bugün takımla çalışmalara başlarken, oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu öğrenildi.