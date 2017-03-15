Anadolu Efes, Maccabi Fox virajında

Anadolu Efes, Euroleague'in 26. haftasında yarın saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile karşılaşacak. Geride kalan 25 haftada lacivert-beyazlılar; 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alınırken, Maccabi ise 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor.
12. randevu
İki takım THY Euroleague'de bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Anadolu Efes 4 kez parkeden galip ayrılırken, Maccabi FOX Tel Aviv ise 7 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında İsrail'de oynanan karşılaşmadan lacivert-beyazlılar 86-77'lik skorla galip ayrıldı.
Euroleague'de 334. maç
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de Maccabi FOX Tel Aviv mücadelesi ile 334. maçına çıkacak. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar; 170 kez galip ayrılırken, 163 mağlubiyete engel olamadı.
Play-off yolunda kritik maç
Euroleague'de oynadığı Kızılyıldız, EA7 Olimpia Milano, Baskonia ve UNICS Kazan maçlarından galip ayrılan ve play-off için avantaj yakalayan Anadolu Efes, evinde karşılaştığı Brose Baskets Bamberg'e yenilerek, ilk 8'in sınırında kaldı. Play-off’a kalmak ve iyi bir yer edinmek isteyen lacivert-beyazlılar, Maccabi FOX Tel Aviv mücadelesinde mutlak galibiyet için parkeye çıkacak.
İstatistiklerle iki takım
Euroleague’de Anadolu Efes; 84.6 sayı, 35.8 ribaund ve 19.2 asist ile oynarken, Maccabi FOX Tel Aviv ise 78.6 sayı, 34.3 ribaund ve 17.0 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Lacivert-beyazlılarda Thomas Heurtel 13.7 sayı ortalaması, İsrail ekibinde ise Goudelock 17.3 sayı ortalaması ile takımına katkıda bulunuyor.