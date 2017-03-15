Anadolu Efes, Maccabi Fox virajında

Euroleague’de play-off'a kalma yolunda Anadolu Efes, evinde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek

Anadolu Efes, Euroleague'in 26. haftasında yarın saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile karşılaşacak. Geride kalan 25 haftada lacivert-beyazlılar; 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alınırken, Maccabi ise 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor.

12. randevu

İki takım THY Euroleague'de bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Anadolu Efes 4 kez parkeden galip ayrılırken, Maccabi FOX Tel Aviv ise 7 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında İsrail'de oynanan karşılaşmadan lacivert-beyazlılar 86-77'lik skorla galip ayrıldı.

Euroleague'de 334. maç

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de Maccabi FOX Tel Aviv mücadelesi ile 334. maçına çıkacak. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar; 170 kez galip ayrılırken, 163 mağlubiyete engel olamadı.

Play-off yolunda kritik maç

Euroleague'de oynadığı Kızılyıldız, EA7 Olimpia Milano, Baskonia ve UNICS Kazan maçlarından galip ayrılan ve play-off için avantaj yakalayan Anadolu Efes, evinde karşılaştığı Brose Baskets Bamberg'e yenilerek, ilk 8'in sınırında kaldı. Play-off’a kalmak ve iyi bir yer edinmek isteyen lacivert-beyazlılar, Maccabi FOX Tel Aviv mücadelesinde mutlak galibiyet için parkeye çıkacak.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague’de Anadolu Efes; 84.6 sayı, 35.8 ribaund ve 19.2 asist ile oynarken, Maccabi FOX Tel Aviv ise 78.6 sayı, 34.3 ribaund ve 17.0 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Lacivert-beyazlılarda Thomas Heurtel 13.7 sayı ortalaması, İsrail ekibinde ise Goudelock 17.3 sayı ortalaması ile takımına katkıda bulunuyor.