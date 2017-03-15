Andrea Trinchieri: Atatürk’ü 40 yıldır tanıyorum

Euroleague'de mücadele veren Alman Brose Baskets takımının İtalyan çalıştırıcısı Andrea Trinchieri, Atatürk hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Başarılı koç Ulu Önder'i 40 yıldır tanıdığını dile getirdi.

Alman Brose Bamberg Takımı’nın koçu Andrea Trinchieri, Ulu Önder Mustafa Kema ATATÜRK ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bein Sports’a demeç veren İtalyan çalıştırıcı, kendisini Yugoslav olarak tanımlayan annesinin kendisine sürekli Atatürk’ü anlattığını ifade etti. Trinchieri’nin takımı perşembe günü Euroleague’de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

İşte o röportajdan satırbaşları:

Ben sizi yıllardır tanıyorum ve Türk kültürüne de çok yakın olduğunuzu hissediyorum.

– Evet, çünkü annem bana hep Atatürk’ü anlatırdı. Annem kendisini Hırvat’tan çok Yugoslav olarak tanımlar. Dünya Savaşı sırasında evinden ve topraklarından ayrılmak zorunda kalmış. Çünkü her milliyetçilikte bazı kayıplar verirsiniz. Sekiz-dokuz yaşındayken Atatürk’ü anlatırdı. 40 yıldır tanıyorum onu. Bana ülkede modernizasyonun inanılmaz olduğunu anlattı. Dini bağların çok kuvvetli olduğu bir ülkede, dini kullanmadan, dine karşı olmadan bir şeyler yapmaya çalıştı. Burası çok büyük bir ülke. İnanılmaz bir gücü var. Kaç milyon insansınız?

80 milyona yakın.

ONUN YAPTIKLARINI KİMSE ORTADAN KALDIRAMAZ

– Yani, bu bir güç. Sonrasında okumaya ve izlemeye başladım. Bu hep aklımdaydı, bilemiyorum. Bilemiyorum, belki orada olmadığım için onu Tanrı gibi görüyordum. Tabii ki güç, onu elinde tutan her insanı bozar. Bunu öğrendim ve işin bu kısmını değerlendirmeye almıyorum. Ancak Atatürk’ün bu ülke için yaptıklarını kimse ortadan kaldıramaz.

Yani onun hakkında okudunuz da, sadece ailenizin anlattıklarından yola çıkmıyorsunuz.

– Ben tarihi çok severim ve geçen yüz yıldaki savaşlar hakkında çok kitap okurum. Türkiye’de olanları çok iyi bilirim. Atatürk iki savaş arasında bir dönemdeydi. Tüm Avrupa için inanılmaz zor bir dönemdi. Yani bana inanın, orada olmamama rağmen söylüyorum. Onun yaptıklarını şimdi kim yapabilir? Kimse. Hiçbir ülkede.