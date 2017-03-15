Antalyaspor taraftardan destek istedi

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Terzioğlu, pazar günü Antalya Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş maçında taraftardan destek istedi.

Antalyaspor, Beşiktaş maçında taraftardan destek istedi. Bora Terzioğlu, 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi taraftardan destek istedi.

Lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını ve ilk 8 haftayı 3 puanla tamamladıklarını hatırlatan Bora Terzioğlu, “Zaman içerisinde yönetim, teknik heyet, futbolcu, çalışanlarımız ve bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımızın birlik beraberlik çerçevesinde hareket etmeleri sonucu kenetlendik ve an itibarıyla 38 puanla 6. sıraya yerleştik” dedi.

Ucuz bilet açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 10 hafta kaldığını ve 6 maçı da iç sahada oynayacaklarını söyleyen Bora Terzioğlu, “İstedik ki son 6 iç saha maçımızı 33 bin taraftarımızla oynayalım. Buradan hareketle yönetim olarak, pazar günü oynayacağımız Antalyaspor – Beşiktaş maçının bilet fiyatlarını 10 TL, 20 TL ve 40 TL olarak belirledik. Yapılan çalışmaların, karşılık bulmasından ötürü sevinçliyiz” diye konuştu.

“33 bin kişilik bu stadı dolduralım”

Pazartesi günü satışa sunulan biletlerden şu saat itibariyle 9 bin 100 adet satıldığını belirten Terzioğlu, “12 bin 838 kombine sahibiyle birlikte 21 bin 938 taraftarımızın statta yerini alacak olmasından dolayı mutluyuz. Bilet fiyatları düzenlemesi tamamen taraftarlarımızın stadı doldurması, birlik ve beraberliğimiz amacına yöneliktir. 33 bin taraftarımızı Antalyasporumuzu destekler şekilde görmek içindir. Centilmence takımımızı destekleyen ateşli taraftarımızı tribüne destek için bekliyor olacağız” şeklinde konuştu.

“Gün, birlik beraberlik içinde destekleme günüdür”

Futbol Disiplin Kurulu Talimatı'nın aynı seyir kalitesinde fiyat uygulamalarını da düzenlediğinin altını çizen Terzioğlu, “Buna göre misafir takım bilet fiyatları aynı seyir kalitesindeki, sizler için belirlediğimiz kale arkası tribün bilet ücretlerinin en çok yüzde 30 fazlası olabiliyor. Kombine bilet alan taraftarlarımız; sizlerin Antalyasporumuza desteği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gün, birlik beraberlik içinde takımımızı destekleme günüdür” dedi.

“Taraftar desteği, yeni başarılar getirecek”

19 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı başta olmak üzere kırmızı-beyazlı ekibin iç sahada oynayacağı diğer 5 maçta da stadyumun taraftarlarla dolmasının en büyük beklentileri olduğunu kaydeden Terzioğlu, “Gelinen aşama itibariyle her biri final niteliğindeki maçlarımızda sizlerin desteği, takımızın başarılarına yenilerinin eklemesi için güç kaynağı olacaktır” ifadelerini kullandı.