Arsenal’den ayrılıp Türkiye’ye gelecek

Atiker Konyaspor yönetimi sürekli Aykut Kocaman’ın gelecek sezon takımdan ayrılacağı iddialarını yalanlasa da İngiltere’den bu söylentileri güçlendirecek bir haber geldi. İngiliz basını Arsenal’de 23 yıldır Arsene Wenger’in yardımcılığını yapan Boro Primorac’ın Atiker Konyaspor ile görüşme halinde olduğu yazdı. The Sun’ın haberine göre; Arsene Wenger’in yardımcısı Boro Primorac, gelecek sezon için Atiker Konyaspor’la anlaşmaya çok yakın…
Hırvat asıllık Bosna Hersekli teknik adam, 1994 senesinden bu yana gittiği her takımda Arsene Wenger’in yardımcılığı yapıyor. Boro Primorac, eğer Atiker Konyaspor’da görev almaya başlarsa, 23 yılın ardından ilk kez kendi başına bir takım çalıştırmış olacak.