Atletizmde Osmangazi farkı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) takım seçmelerine Osmangazi’li sporcular damga vurdu. 12 kız, 12 erkek toplam 24 kişiden oluşan Bursa takımında Osmangazi Belediyesi Atletizm Takımı’ndan 16 sporcu yer aldı.

Son dönemde katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri derecelerle dikkat çeken Osmangazi Belediyesi Atletizm Takımı sporcuları, yeni bir başarıya daha imza attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği ve Bursa genelinden 400'e yakın sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi ANALİG takım seçmelerinde mücadele eden Osmangazi Belediyesi Atletizm Takımı sporcularından Buse Kırbuğa, Zehra Gedik, Edanur Yaşar, Iraz Ergin, Gizem Sakin, Elif Can, Berivan Öztürk, İlayda Karadeniz ve Nilay Mert kendi branşlarında birinci olarak 12 kişiden oluşan Bursa takımına girmeyi başardı. Erkeklerde ise Kemal Alan, Muhammet Diyar Tunç, Ersin Çalışkan, Ahmet Yiğit Akkalay, Ahmet Önal, Mert Can Dinçer, Berkan Solmaz, kendi kategorilerinde elde ettikleri derecelerle erkek takımına girdi.

Son dönemde elde edilen başarıların atılan doğru adımlar ve spora yaptıkları yatırımların bir sonucu olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çocuklarımız, kendilerine imkan sağlandığında neler yapabileceklerini gösterdi. Bugün, 24 kişiden oluşan Bursa takımında 16 atletimiz yer alıyor. İnşallah önce bölge, ardından da Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı olup milli takımlara seçilerek, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Başta sporcularımız ve hocaları olmak üzere, emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.