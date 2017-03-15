Batalla dinlendirildi

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda kalçasında ağrıları bulunan Pablo Martin Batalla tedbir amaçlı dinlendirildi.

Ligin 25. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan yeşil-beyazlılar, bu müsabakanın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman futbol topu ve tenis toplarıyla birlikte yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda minyatür kalelerle oyun oynayan Timsah, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Boban Jovic, Bogdan Stancu ve Bilal Kısa takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kalçasında ağrıları bulunan Pablo Martin Batalla ise tedbir amaçlı dinlendirildi.

Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.