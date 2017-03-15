Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’ten net uyarı

Beşiktaş’ın teknik patronu Şenol Güneş, öğrencilerine resmi maçlarda üst üste 5 galibiyetin ardından son iki sınavdan beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatıp, “Olympiakos rövanşına yeniden kazanmak için çıkmalıyız, yoksa turu tehlikeye atarız” dedi.

Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısında olan Beşiktaş'ta yarınki Olympiakos rövanşının parolası ‘kazanma zamanı' olarak belirlendi. Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcularıyla yaptığı toplantıda sözlerine bu ifadeyle başlarken, “Herkesin avantaj olarak gördüğü ilk maçtaki 1-1'lik skora göre strateji belirleyip maçın 0-0 gitmesine güvenmemiz turu çok büyük riske sokar” şeklinde konuştu. Atina’da özellikle final paslarıyla son vuruşlarda becerikli olamadıkları için galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getiren Güneş, “Bu kez gol yollarında daha dikkatli olup maçı koparmalıyız. Çeyrek finalin anahtarı, yenmek için oynamak. İyi mücadelemize rağmen Olympiakos ve Kayserispor ile berabere kaldık. Artık taraftarımızın da desteğiyle yeniden galip gelerek bu işi bitiririn “dedi.

Samet Aybaba`nın FETÖ`cü savunmasına ceza geliyor! Samet Aybaba'nın TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e yönelik ithamlarına TFF cevap vermek yerine ceza yolunu seçti. Demirören'in bazı kulüplere elinde FETÖ'cü listesi bulunduğunu yönünde ikazlarda bulunarak onların mukavele yapmasına engel olduğunu Aybaba iddia etmişti. İlgili Haberi Oku

Şenol Güneş, kritik maçta Cenk Tosun'u yedek bekletip, sezonun ikinci yarısının yükselen yıldızı Aboubakar'ı sahaya sürmeyi planlıyor. Güneş, ileri uçtaki bu nöbet değişimi dışında orta saha ve hücum hattındaki Atiba-Oğuzhan-Quaresma-Talisca- Babel şeklindeki ideal kurgusunda değişikliğe gitmeyecek.