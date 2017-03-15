Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’ten net uyarı

Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısında olan Beşiktaş'ta yarınki Olympiakos rövanşının parolası ‘kazanma zamanı' olarak belirlendi. Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcularıyla yaptığı toplantıda sözlerine bu ifadeyle başlarken, “Herkesin avantaj olarak gördüğü ilk maçtaki 1-1'lik skora göre strateji belirleyip maçın 0-0 gitmesine güvenmemiz turu çok büyük riske sokar” şeklinde konuştu. Atina’da özellikle final paslarıyla son vuruşlarda becerikli olamadıkları için galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getiren Güneş, “Bu kez gol yollarında daha dikkatli olup maçı koparmalıyız. Çeyrek finalin anahtarı, yenmek için oynamak. İyi mücadelemize rağmen Olympiakos ve Kayserispor ile berabere kaldık. Artık taraftarımızın da desteğiyle yeniden galip gelerek bu işi bitiririn “dedi.
Şenol Güneş, kritik maçta Cenk Tosun'u yedek bekletip, sezonun ikinci yarısının yükselen yıldızı Aboubakar'ı sahaya sürmeyi planlıyor. Güneş, ileri uçtaki bu nöbet değişimi dışında orta saha ve hücum hattındaki Atiba-Oğuzhan-Quaresma-Talisca- Babel şeklindeki ideal kurgusunda değişikliğe gitmeyecek.