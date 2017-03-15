Beşiktaş’ta Aboubakar çıkmazı!

Beşiktaş'ta son haftalardaki performansı ile göz dolduran Aboubakar'ın bonservisinden indirime gitmeyen Porto'nun eli, İngiltere Premier Lig ekibinin de Kamerunlu yıldıza talip olması ile güçlendi.

Beşiktaş yöneticisi Umut Güner’in iki hafta önce Portekiz’e giderek Talisca ve Aboubakar için yaptığı görüşmelere ilk cevap geldi. Porto kulübü, Aboubakar’ın fiyatının 10 milyon euro olduğunu, Beşiktaş’ın istediği indirimin yapılmasının mümkün olmadığını iletti. Portekizli yetkililer, Beşiktaş’ın bu rakamı ödemeyi kabul etmemesi durumunda, Norwich’in Kamerunlu oyuncu için 12 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtti. Kartal, Aboubakar’ı sezon başında 2.5 milyon euro bedelle 1 yıllığına kiralamıştı. Yıldız futbolcuya da yıllık 3.3 milyon euro ve puan başı 4 bin euro ödeniyor.

Beşiktaş Avrupa`da 10. sınavında Beşiktaş, 16 Mart Perşembe günü oynayacağı Olympiakos maçı ile bu sezon Avrupa'da 10. maçına çıkacak. Zorlu maçta siyah-beyazlı takımın en önemli kozu hem deplasmanda alınan beraberlikle elde edilen skor avantajı, hem de taraftar desteği olacak. İlgili Haberi Oku

KUPA SONRASI TUTULMUYOR

Sezon başında Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar, ilk yarıdaki kötü performansını unutturdu. Ligin ilk yarısında gol sayısı 3’te kalan Kamerunlu, Afrika Uluslar Kupası’nın ardından büyük bir çıkış yakaladı. Ligde ve Avrupa Ligi’nde 6 mücadelede forma giyen genç oyuncu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 5 kez sarsmayı başardı. Ligdeki gol sayısını 6’ya çıkaran Aboubakar, Beşiktaş formasıyla da resmi maçlarda 12 gole ulaştı. 25 yaşındaki forvet; Şampiyonlar Ligi’nde 3, Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 ve Süper Lig’de de 6 kez gol sevinci yaşadı.