Beşiktaş’ta Aboubakar çıkmazı!

Beşiktaş yöneticisi Umut Güner’in iki hafta önce Portekiz’e giderek Talisca ve Aboubakar için yaptığı görüşmelere ilk cevap geldi. Porto kulübü, Aboubakar’ın fiyatının 10 milyon euro olduğunu, Beşiktaş’ın istediği indirimin yapılmasının mümkün olmadığını iletti. Portekizli yetkililer, Beşiktaş’ın bu rakamı ödemeyi kabul etmemesi durumunda, Norwich’in Kamerunlu oyuncu için 12 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtti. Kartal, Aboubakar’ı sezon başında 2.5 milyon euro bedelle 1 yıllığına kiralamıştı. Yıldız futbolcuya da yıllık 3.3 milyon euro ve puan başı 4 bin euro ödeniyor.
KUPA SONRASI TUTULMUYOR
Sezon başında Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar, ilk yarıdaki kötü performansını unutturdu. Ligin ilk yarısında gol sayısı 3’te kalan Kamerunlu, Afrika Uluslar Kupası’nın ardından büyük bir çıkış yakaladı. Ligde ve Avrupa Ligi’nde 6 mücadelede forma giyen genç oyuncu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 5 kez sarsmayı başardı. Ligdeki gol sayısını 6’ya çıkaran Aboubakar, Beşiktaş formasıyla da resmi maçlarda 12 gole ulaştı. 25 yaşındaki forvet; Şampiyonlar Ligi’nde 3, Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 ve Süper Lig’de de 6 kez gol sevinci yaşadı.