Beşiktaş’ta gözler Mitrovic’te

Marcelo’nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Avrupa Ligi mücadelesinde gözler, ara transferde 4.2 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle kadroya katılan Hırvat stoper Mitrovic'te olacak.

Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Marcelo'nun yerine oyuna dahil olan Matej Mitrovic, Brezilyalı savunmacının yokluğunda Olympiakos rövanşında ilk 11'de görev yapacak. Devre arasında transfer edilen 23 yaşındaki Hırvat stoper, forma giydiği maçlarda soğukkanlılığıyla dikkat çekti. Bileklerine de hakim olan genç oyuncu, kilit paslarla takımın hücuma çıkmasını da sağlıyor. Şenol Güneş, yarın Tosic'in yanında şans tanıyacağı Mitrovic ile idmanlarda özel olarak ilgilenip kendisini mental ve taktik olarak maça hazırlıyor. Tecrübeli hoca, Vodafone Arena'daki çeyrek finale kalma mücadelesinde Atınç ile Necip'i ise defansın merkezinin alternatifi olarak belirledi. UEFA'ya bildirilen listede, kadrodaki diğer iki stoper Rhodolfo ve Ersan yer almıyor.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş`ten net uyarı Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, öğrencilerine resmi maçlarda üst üste 5 galibiyetin ardından son iki sınavdan beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatıp, “Olympiakos rövanşına yeniden kazanmak için çıkmalıyız, yoksa turu tehlikeye atarız” dedi. İlgili Haberi Oku

Mitrovic, 8 maçta (4 Lig, 3 Kupa, 1 Avrupa) 460 dakika süre aldı. İki kez kupa grup aşamasında, ligde Karabük'te ve son olarak Hapoel deplasmanında ilk 11 şansı yakaladı. Beşiktaş, Hırvat stoper sahadayken 7 gol yedi.