Beşiktaş’ta Marcelo, Tosic ve Babel idmanda

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Tosic, Marcelo ve Babel Olympiakos maçı öncesindeki son idmanda yer aldılar.

Beşiktaş, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş yarın Olympiakos’u konuk edecek.

Kritik karşılaşma öncesi siyah-beyazlı takım Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde son idmanını gerçekleştirdi. Takımda sakatlıkları iyileşen Ryan Babel, Marcelo ve Tosic takımla birlikte çalışmalara başladı.

Beşiktaş idmana düz koşu ile başladı. Basına açık olan 15 dakikalık bölümde düz koşunun ardından takım açma ve germe hareketleri yaptı. Siyah-beyazlı takım idmanın basına kapalı olan bölümünde ise Olympiakos maçının taktik idmanını gerçekleştirdi. Beşiktaş, bu akşamki idmanın ardından yarın oynanacak maç için kampa girecek.