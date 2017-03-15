Beşiktaş’ta Marcelo ümidi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakat Marcelo ve Babel'in durumlarına son bir kez bakacaklarını ve bu oyuncuların oynama ihtimallerinin bulunduğunu söyledi. Brezilyalı savunmacı takımın son idmanında yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları Olympiakos mücadelesi öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Sakat oyuncuların durumları hakkında bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, cezalı Tolgay Arslan’ın yanı sıra Babel ve Marcelo’nun sakatlıkları bulunduğunu söyleyerek bu oyuncuların oynama ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Marcelo’nun antrenmana çıkacağını belirterek, çeyrek final heyecanının bütün takımın üzerine olduğunu söyledi. Güneş, “Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde yarın oynayacağımız maçta güzel bir oyun ve iyi bir skor almak istiyoruz” dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Beşiktaş, Olympiakos’u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

“Bu maçın sonucu her şeyi belirler”

Deneyimli çalıştırıcı, kendi sahalarında güzel bir oyun ve iyi bir skor almak istediklerini belirterek, “Çeyrek final için bu adımı atmak zorundayız. Bu maçın sonucu her şeyi belirler. Oradaki sonuç iyi ama yeterli değil. Yarın kazanmak istiyoruz. Galibiyetle turu geçmek bizi sevindirir. Çeyrek final heyecanı herkeste var. Bu sorumluluğu taşıyoruz. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Güçlü bir takım Olympiakos. Deplasmanda daha iyi oynayan bir takım. Gönlümüz turu geçip Nisan ve Mayıs’ta da UEFA’yı görmek istiyoruz. Tolgay cezalı. Marcelo ve Babel’in durumları bugün ve yarın bakıp karar vereceğiz” diye konuştu.

“Kulübün büyüklüğünü gösterir”

Bugüne kadar her maçın zorlu geçtiği ifade eden Güneş, “Yarın da zor bir maç olacak. Zorlukları aşarak bugüne geldik. Daha önümüzde çok yol var. Her maç önemli. Yarınki maça da heyecan ve coşkuyla başlamak istiyoruz. Güzel futbol oynamak hedefimiz. Madem ki bu işi yapıyoruz en iyisi olmak için yapacağız. Hak edecek bir sonuç almadık henüz. Takımımız üzerinden diğer takımlar değerlendiriliyorsa bu kulübümüzün büyüklüğünü gösterir. Büyük kalmak şimdi daha da zor. Yarın Türkiye adına da yarışıyoruz. Artı değerler kazanacağımızı biliyoruz. Bütün oyuncularım bu maça hazır” açıklamalarında bulundu.

Sakatlıklar ve ilk 11 bilgileri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Elimdeki oyunculardan oluşan en iyi 11’i sahaya çıkaracağız. Sakatlık hem de fiziksel sıkıntısı olan oyuncular var onlara göre de karar vereceğiz. Şu anda ciddi boyutta takımı etkileyen bir durum yok. Babel ve Marcelo’nun durumuna göre listeye bakarak ideal 11 için karar vereceğiz, ancak henüz netleşmedi. Marcelo’nun sakatlığı önemli. Tosic’in ayağında dikiş var ancak yine de durumları iyi. İdmana katıldı dün. Ona da karar vereceğiz. Ricardo ligde yoktu. Ama onda sıkıntı zaten yok. Rakibin elindeki kadroya göre de değerlendirme yapacağız. Bütün oyuncularımızın verimli olduğunu düşünüyorum. Herkes hata yapıyor. Yarın herkesten daha az hata yapan ve verimli olan bir oyun istiyorum” dedi.

“Rakibin tecrübeli ve iyi oyuncuları var”

Ligde Kayserispor ile oynanan maçın temposu ve karşılaşmanın atmosferiyle alakalı gerginlik olduğunu söyleyen Şenol Güneş, ancak bunları aşacak durumda olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, “Rakibin tecrübeli ve iyi oyuncuları var. Şartlar ne olursa olsun bütün zorluklara aşacak oyuncu kadromuz var. Yarın da bunları aşacağımıza inanıyorum. Taraftarımız yeni stadımız açıldığından beri sürekli yanımızda oldu. Bizden önce orada oldular. Olumlu katkı oldu dolayısıyla. Takımda oynayan oyuncular onlara eşlik etmeye çalıştı. İyi bir ambiyans var. Ama bütün maçları kazandık değil, kaybettiğimiz maçlarda var. Yarınki maçta güzel bir heyecan bekliyorum. Orada bize yardımda bekliyorum. Sürekli rakibi baskı altına almalılar” şeklinde konuştu.

“Rakip dışarıda hem gol atıyor…”

Genel oyun karakterleri dışına çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Kendi oyunumuzu oynamak zorundayız. Hücum ve savunma da yapmak zorundayız. Rakip dışarıda hem gol atıyor hem de daha iyi oynuyor. Yarın da o yüzden zor maç olacağını bekliyorum. Bizim oynayacağımız oyun ne kadar iyi olursa işimizde o kadar kolay olur” dedi.

“Sıkıntı yaşarız”

UEFA’nın resmi sitesinde Avrupa Ligi’nin favorilerinden birinin Beşiktaş olduğunu savunmasıyla alakalı soruya Şenol Güneş, şöyle konuştu:

“Uzmanların takımla ilgili övgü yapması sevindirici ama bizim işimiz kolay değil. Henüz ortada bir şey yok. UEFA 4 takım arasında göstermiş olabilir ama keşke birinci gösterseydi. Bu takımı herkes finalde görmek istiyor. Bari şampiyon yapın. Engelleri iyi görür aşarsak gideceğimiz yol orası. İlk maçımız yani yarın ki maçımız önemli. Sonrası Allah kerim. Hedefimiz bugünden itibaren Olympiakos maçına hazırlanmak. Yarın da çeyrek finale kalmak. Uzağa bakarken önümüz görmezsek sıkıntı yaşarız.”

Tosic oynayabilir, Marcelo belki

Tosic’e darbe aldıktan sonra dikiş atıldığını vurgulayan Şenol Güneş, “Oynamasına mani durum yok. Ryan Babel’in kasığında sıkıntı var olmayabilir, olabilir de. Marcelo kısa vadede bugün ilk defa düz koşu ile test edilecek. Sağlıksızsa oynamasını istemem. İki oyuncunun soru işareti var. Yarına kadar aksilik çıkmazsa bunlar var. Soru işaretleri var yani” dedi.