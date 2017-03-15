Bruma Cristiano Ronaldo’ya yardımcı olacak

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa takımlarını peşinden koşturan Bruma'ya ülkesi Portekiz'den mutlu bir haber geldi. Portekiz A Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'un önümüzdeki günlerde başarılı oyuncuyu milli takıma çağıracağı öğrenildi. Hocası geçirdiği iyi sezondan dolayı bu ihtimali değerlendirirken, gelecek dönemde milli takımın ana planına dahil olacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılı yıldızın bu hayali gerçekleştiği takdirde ilk kez A milli takımda oynamış olacak. Daha önce aday kadroya çağrılan Bruma, böylece Ronaldo'nun en büyük yardımcısı olacak. 22 yaşındaki yetenek, parçalı forma altında 21 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırırken 6 asist yaptı. Portekiz U21 takımında yer alan Bruma, 5 maçta 1 gol 2 asistle boy gösterdi.
SÖZLEŞME BEKLİYOR
Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi olan Bruma, sarı-kırmızılı kulübün yapacağı teklifi bekliyor. Maaşına zam isteyen genç yıldız, şartlar uymadığı takdirde yurt dışından gelecek tekliflere yönelecek.