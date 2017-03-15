Bruma Cristiano Ronaldo’ya yardımcı olacak

Galatasaray forması altında harikalar yaratan Bruma’ya Portekiz Milli Takımı yolu gözüktü.

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa takımlarını peşinden koşturan Bruma'ya ülkesi Portekiz'den mutlu bir haber geldi. Portekiz A Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'un önümüzdeki günlerde başarılı oyuncuyu milli takıma çağıracağı öğrenildi. Hocası geçirdiği iyi sezondan dolayı bu ihtimali değerlendirirken, gelecek dönemde milli takımın ana planına dahil olacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılı yıldızın bu hayali gerçekleştiği takdirde ilk kez A milli takımda oynamış olacak. Daha önce aday kadroya çağrılan Bruma, böylece Ronaldo'nun en büyük yardımcısı olacak. 22 yaşındaki yetenek, parçalı forma altında 21 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırırken 6 asist yaptı. Portekiz U21 takımında yer alan Bruma, 5 maçta 1 gol 2 asistle boy gösterdi.

Tugay Kerimoğlu`dan Galatasaray için 1 milyon TL`lik feda! Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı kulüpten 250 bin Euro tutarındaki alacağından vazgeçti. İlgili Haberi Oku

SÖZLEŞME BEKLİYOR

Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi olan Bruma, sarı-kırmızılı kulübün yapacağı teklifi bekliyor. Maaşına zam isteyen genç yıldız, şartlar uymadığı takdirde yurt dışından gelecek tekliflere yönelecek.