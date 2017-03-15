Burak Yılmaz ameliyat oldu

Burak Yılmaz kasık fıtığı sakatlığı nedeniyle ameliyat masasına yattı.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’da forma giyen Burak Yılmaz kasık fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise açıklanmadı.Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Burak Yılmaz kasık fıtığı operasyonu geçirdi. Çin’in Beijing Guoan takımında forma giyen ve son dönemde gösterdiği performansla takımına büyük katkı sağlayan yıldız golcü, Almanya’da kasık fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Burak Yılmaz’ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı açıklanmadı.

Burak Yılmaz Türkiye’nin 24 Mart 2017 tarihinde Finlandiya ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçı ve 27 Mart 2017 tarihin Moldova ile oynanacak özel maçta forma giyemeyecek.