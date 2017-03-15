Cambiasso: Beşiktaş’ın gücünü biliyoruz

Olympiakos'un tecrübeli orta sahası Esteban Cambiasso, rakiplerinin gücünü bildiklerini ve hücum yönünde etkili olmaya çalışacaklarını söyledi.

Olympiakos'un başarılı orta saha oyuncusu Esteban Cambiasso, Beşiktaş maçı öncesinde Teknik Direktör Vasilis Vouzas ile birlikte basın toplantısına katıldı. Cambiasso, “Beşiktaş'ın kuvvetinin farkındayız” dedi.

Olympiakos'un başarılı orta saha oyuncusu Esteban Cambiasso, Beşiktaş maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. İki takımın oyunu arasında pek büyük farklılıklar olmadığını söyleyen Cambiasso, “Fakat biz Beşiktaş'ın oyuna hakim olma oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Müdafaa konusunda da oldukça kuvvetliler. Önlemlerimizi bu şekilde aldık. Yarınki sonuç, takımımızın hücum anlamında oranını ne kadar yüksek tutarsak başarılı olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.