Enes Ünal’ın yeni sezonda forma giyeceği takım

Manchester City’den kiralık olarak Twente forması giyen Enes Ünal, Hollanda ekibinde iyi bir grafik çizdi. 25 maçta 13 gol atarak takımının en golcü ismi olan ve Hollanda Ligi’nde de gol krallığı yarışında bulunan genç futbolcu gelecek yıl da kırmızı­ beyazlı ekipte kalabilir.

Milliyet’ten Onur Dinçer’in haberine göre Twente Kulübü 19 yaşındaki forveti kadrosunda tutmak istiyor. Bu yüzden kendsini bir yıl daha kiralamak için Manchester City ile görüşmelere başladı. Premier Lig ekibinin gelecek yılplanlamasına göre, Enes bir yıl daha Hollanda’da top koşturabilecek.

Genç yıldızın City’de gelecek sezon forma giymesi kolay olmayacağı için bu öneriyi büyük ihtimalle kabul etmesi bekleniyor. Bursaspor’dan Manchester City’ye 3 milyon euro bonservis bedeliyle giden Enes Ünal’ın, şu ankideğeri en az 5­6 milyon euro olarak gösteriliyor.