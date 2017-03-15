Eskişehirspor galibiyete hasret

En son 18. haftada Balıkesirspor karşısında galibiyet alan Eskişehirspor, 6 haftadır galibiyet yüzü göremedi.
Kendi evinde ağırlayacağı Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını devam ettiren Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşıl 90 dakika sürdü. Sportif sakatlıkları bulunan Kayacan Erdoğan ve Chikeluba Ofoedu antrenmanda yer almazken, Eskişehirspor galibiyet hasretini Göztepe maçı ile sonlandırmak istiyor.