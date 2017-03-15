Esra, geleceğin kadın futbolcularını yetiştirmeye başladı

Kadın A Milli Futbol Takımı'nın başarılı kaptanı, 31 yaşındaki Esra Erol, fitness eğitmenliği, sezon maçlarının yanı sıra geleceğin kadın futbolcularını yetiştirmek için de çaba harcamaya başladı.

Annesi ile birlikte İstanbul’da oturan Esra Erol, Avcılar Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde ‘Fitness eğitmeni’ olarak görev yaparken, hafta sonunu İzmir’de ligin şampiyonluktaki iddialı takımı ‘Konak Belediyespor’un başarısı için ter döküyor.

Esra Erol, Avcılar’daki Firuzköy Mahallesi’nde bulunan Atatürk Stadyumu’nda hafta içerisinde fitness için gelen kadınların yanı sıra engellilere haftanın 2’şer günü spor yaptırıyor. Avcılar Belediyesi Spor İşleri Müdürü Yener Şayir’in futbolu kadınlara yayma çabasına destek veren Erol, altyapı için oluşturulan takımı da haftada iki gün çalıştırmaya başladı.

Yağmur ve soğuk havaya rağmen futbola hevesli geleceğin kadın futbolcularını yetiştirmek kızlar için gönüllü malzemecilik, ablalık, antrenörlük yapan Esra Erol, “Yeni başladık. Arkadaşlarımız çok hevesli. İyi bir noktaya geleceklerine inanıyorum” dedi.

Futbol oynamaya 1971’de kurulan Türkiye’nin ilk kadın futbol takımı Dostlukspor’da 11 Kasım 1999’da başlayan Esra Erol, sırasıyla Zeytinburnuspor, Hatay Sanayispor, Güneşspor, Sakarya Yenikent, Lüleburgaz 39 Spor, Kireçspor ve Konak Belediyespor’da oynadı.

Erol, “İzmir Konak Belediyesi’nde stoper oynuyorum. İstanbul Avcılar’da oturuyorum. Cuma günü uçakla gidiyorum, Pazar günü maçımı oynuyorum, aynı gece dönüyorum. Zor oluyor ama sevdiğim işi yapıyorum. İstanbul’da fitness eğitmeni, yaz aylarında futbol hocasıyım. Güzel gidiyor. Sevdiğimiz işi yapıyoruz” dedi.

KURADAN MEMNUN

Esra Erol, geçen Ocak ayında İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan A Milli Kadın Futbol Takımı’nın dünya kupası elemelerinde Faroe Adaları, Karadağ ve Lüksemburg ile eşleştiklerini, ilk maçlarını 6, 8 ve 11 Nisan’da oynayacaklarını belirtirken kuradan memnun olduğunu söyledi.

15 YAŞINDA U199 MİLLİ TAKIMINA SEÇİLDİ

U19 Milli Takımı’na 15 yaşında seçildiğini ancak, takımda oynamak için yaşının tutmadığını belirten Esra Erol buna rağmen 1 yıl takım kampına alındığını daha sonra Kadın A Milli Takımı’na seçildiğini anlattı, Türkiye’de kadın futboluna yeterince ilgi verilmemesinden yakındı. Erol, şöyle dedi:

“Milli takıma biraz daha değer verilse çok iyi olacak. Herkesin yapamayacağı şeyleri yapıyoruz. Biraz destek verilse daha önde tamamlarız gibi geliyor. Ligler ile milli maçlar arasında 5-6 ay geçiyor. Bu süre içerisinde çok nadir kamplar oluyor. Herkes tatilde oluyor. Biraz destek olunsa daha iyi başarılar elde edeceğiz.”

“BİZİM MAÇLARDA KÜFÜR OLMAZ”

Esra Erol, 13 yaşından bu yana sporun içinde olduğunu, futbolu bıraktığı zaman antrenör olmak istediğini söyledi. Geçen sezon Konak Belediyespor Kadın Takımı’nı Şampiyonlar Ligi’ne taşıdıklarını hatırlatırken “10 bine yakın seyirci geldi. Bu rakam bir bayan takımı için çok iyi. Seyirci faktörü çok önemli. Bizim maçlarımızda küfür falan yok. Sporun içinde küfür olmaz” dedi. Bugüne kadar 73 kez milli formayı giyen Esra Erol, zayıflama hedefi ile fitness saatinde kurslara gelenler arasında 1-2 ayda 8 kilo birden veren kadınlar olduğunu söyledi. Erol, zayıflamak isteyen kadınların öncelikle yemeklerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgularken, aksi halde bu çabaların sonuçsuz kalabildiğini hatırlattı.