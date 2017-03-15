Euroleague’de 26. hafta heyecanı

Haftanın açılış karşılaşmasında Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda İsrail ekibi Maccabi Fox Tel Aviv ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg ile mücadele edecek. Darüşşafaka Doğuş, İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk ederken, Galatasaray Odeabank ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile oynayacak.
Euroleague'in 26. haftasında oynanacak maçların programı ise şöyle:
16 Mart Perşembe
20.00 Anadolu Efes – Maccabi FOX Tel Aviv
22.15 Panathinaikos Superfoods – Real Madrid
22.45 Brose Baskets Bamberg – Fenerbahçe
22.45 Olimpia Milano – Kızılyıldız
17 Mart Cuma
19.00 UNICS Kazan – Zalgiris Kaunas
20.00 Darüşşafaka Doğuş – FC Barcelona Lassa
22.00 Olympiakos – Galatasaray Odeabank
23.00 Baskonia – CSKA Moskova