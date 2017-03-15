Fenerbahçe Brose Baskets Bamberg deplasmanında

Fenerbahçe, THY Euroleague 26. hafta maçında yarın TSİ 22.45'te Almanya'da Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak. Fenerbahçe ligde geride kalan 25 hafta sonunda 16 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada bulunurken, Alman ekibi ise 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile Brose Baskets Bamberg bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan sarı-lacivertliler 2 kez galip ayrılırken, Bamberg ise 1 kez rakibi mağlup etti. İki takım arasında en son ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçtan Fenerbahçe, 67-66’lik skorla galip ayrıldı.
İstatistiklerle iki takım
Euroleague’de Fenerbahçe; 76.9 sayı, 32.1 ribaund ve 17.6 asist ortalamasıyla oynarken, Brose Basket Bamberg ise 79.5 sayı, 31.1 ribaund ve 18.0 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlileri 14.3 sayı ortalamasıyla oynayan Bogdan Bogdanovic sırtlarken, Bamberg’de ise Darius Miller, 12.7 sayı ortalamasıyla oynuyor.