Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat takım kuramıyor

Fenerbahçe'de Lens babasının cenazesi nedeniyle yok. Ağrıları olan Volkan Şen, antrenmanları tamamlayamıyor. Şener’in de aşil tendonunda sıkıntı var. Dick Advocaat, Karavaiev ve Wiel’e ‘hazır ol’mesajı verdi.

Osmanlıspor ve Alanyaspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Fenerbahçe'ye nazar değdi. Cuma günü Kadıköy'de oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesi sarı-lacivertlilerde sakat oyuncular can sıkıyor. Lens, babasının cenazesi nedeniyle ülkesinde olacak. Volkan Şen'den de kötü haber geldi. Alanya maçında sağ ayak bilğine darbe alan Volkan, önceki günkü antrenmana çıktı ancak tamamlayamadı. Geçen hafta rakibin aşil tendonuna basması sonucu sakatlanan Şener Özbayraklı'nın da ağrıları devam ediyor. Başarılı sağ bek antrenman eksiği olmaması için kontrollü olarak antrenmanlarını sürdürüyor. Ancak Şener Özbayraklı'nın ağrılarının artması durumunda sağ bekte de sıkıntı yaşanacak. Teknik direktör Dirk Advocaat bu nedenle Van der Wiel ve Karavaiev'e hazır ol mesajı verdi.

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HÜCUM ÜÇLÜSÜ SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe’nin son 5 maçında ilginç bir detay ortaya çıktı. Dick Advocaat, bazı oyuncuların performansını yetersiz görerek 3'lü hücum hattında sürekli değişiklik yaptı. Değişmeyen tek isim Lens. Hollandalı yıldız, son 5 maçta sadece cezalı olduğu Kasımpaşa maçında forma giymedi. İşte değişiklikler:

Bursaspor: Lens, Aatif, Sow

Kasımpaşa: Stoch, Volkan, Sow

Gaziantepspor: Lens, Volkan, Sow

Osmanlıspor: Lens, Alper, Fernandao

Alanyaspor: Lens, Aatif, Fernandao