Fenerbahçe’de kaleye Ospina sürprizi!

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’ten iki maçta 10 gol yiyen Kolombiyalı kaleci Ospina, sezon sonu Arsenal’den gönderilecek. Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla Ospina’ya teklif yapacak.

Fenerbahçe’de kaleci Volkan Demirel'in yerine alternatif isimler için çalışmalar devam ediyor. Yurt içinden Bursasporlu Harun ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Avrupa piyasasının iyi kalecilerini de yakından takip ediyor. Arsenal'de şanssız bir sezon geçiren David Ospina'nın sezon sonu Londra kulübüne veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Arsenal yönetiminin yeni sezonda düşünmediği isimlerin başında gelen Kolombiyalı kaleci, menajerlerin getireceği teklifleri değerlendirecek. Fenerbahçe de Ospina için devrede…

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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih eşleşmesini 10 gol yiyerek kapatmanın üzüntüsünü yaşayan Kolombiyalı kaleci, yapılan eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyor.