Fenerbahçe’de sakatlık şoku

Fenerbahçe’de Uygar Mert Zeybek’in ön çapraz bağlarında yırtık olduğu açıklandı!
Sarı laciverrtli kulübün doktoru Burak Kunduracıoğlu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Futbolcumuz Uygar Mert Zeybek’in antrenmanda oluşan travma sonucu menisküsünde yırtık ve ön çapraz bağında kısmi yırtık şüphesi oluşmuştur. Yapılacak atroskopi ile menisküsü tedavi edilirken gerekirse ön çapraz bağı yeniden yapılandırılacaktır. Futbolcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin gözetiminde sürdürülecektir.”