Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali dolandırıldı iddiası

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın dolandırıldığı iddia edildi.

Hasan Ali Kaldırım’ın dolandırıcılık çetesinin kurbanı olduğu ifade edilerek, kaybettiği paranın azını kurtardığı bildirildi. Titan zinciri gibi bir oluşuma dahil olan 27 yaşındaki oyuncunun 10 Milyon TL’lik zarara uğradığı söylendi.

Sarı-lacivertli futbolcunun yanı sıra savcı ve sanatçı gibi kişilerin de dolandırıldığı söylenirken, çetenin 300 Milyon TL’lik soygun yapıp kayıplara karıştığı iddia edildi.

HASAN ALİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, saadet zincirine üye olup, dolandırıcı bir çeteye 10 milyon TL para kaptırdığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Başarılı futbolcu, böyle bir durumun kesinlikle olmadığını belirterek, “Tamamıyla yalan. Saçma sapan haberler bunlar” açıklamasını yaptı. Fenerbahçeli oyuncu, konuyla ilgili olarak sosyal medyadan da açıklama yapacak.