Galatasaray’da Mattias Sammer sesleri

Galatasaray’da son iki sezondur transfere harcanan paraların karşılığını alamamaktan şikayetçi olan ve futbol şubesinin profesyonel isimlere teslim edilmesini isteyen kulüp üyeleri, yönetime flaş teklif sundu. Kulüp üyeleri, sarı-kırmızılı yönetime Almanya Futbol Federasyonu’nun ardından Bayern Münih’te çalışan ve şu an boşta olan Matthias Sammer önerisini getirdi.
Efsane teknik adam Derwall örneğinden yola çıkan kulübe yakın üyeler, Sammer gibi bir isme ihtiyaç duyulduğunu ve sportif direktör olarak göreve getirilmesi gerektiğini söylüyorlar.
Sabah