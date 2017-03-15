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Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet ediyorlar!

Garry Rodrigues transferinde Galatasaray'ın PAOK'a gerekli ödemeleri yapmadığı iddia edildi.
21:0415 Mart 2017
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Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet ediyorlar!

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Garry Rodrigues’te flaş bir gelişme yaşandı. PAOK’tan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle 4.5 yıllığına kadroya katılan futbolcu için gerekli ödemelerin yapılmadığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların içinde bulunduğu mali açıdan sıkıntılı durum Yunan ekibine de tesir etti.

Galatasaray’a bir son ödeme tarihi verildiği, taksitlerin ödenmediği, PAOK’un konuyu FIFA’ya taşımaya hazırlandığı belirtildi. Bu iddialar karşısında sarı-kırmızılı kulübün bir açıklama yapması bekleniyor.

Milliyet

Etiketler
fifa galatasaray Garry Rodrigues Paok
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