Gökhan Saral: Stat tamamen dolacak

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Trabzonspor-Galatasaray maçında kombine ve satılan biletlerle birlikte 30 bin kişiye yaklaştıklarını belirterek, "Rekor bir katılımla 41 bin 461 kapasiteli stadyumun tamamının dolacağına eminim" dedi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında yeni stadında ezeli rakiplerinden Galatasaray ile karşılaşacak. Yeni stattaki ilk büyük maç olacak olan Galatasaray mücadelesinde tribünlerin tamamının dolması bekleniyor.

“30 bin kişiye yaklaşmış durumdayız”

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, bordo-mavili kulübün Anadolu’da devrim yapmış sadece futbolda değil diğer alanlarda öncü olduğunu belirterek, “Türkiye’de futbol kötüye giderken, izlenme ve kırılma sancıları yaşarken, biz Trabzonspor’un yeni stadyumunda rekor üstüne rekor kırıyoruz. Daha önce oynadığımız maçlarda doluluk oranı 21-23 bin civarında olurken Galatasaray maçı için ise şu ana kadar kombine ve satılan biletlerle birlikte 30 bin rakamına yaklaşmış durumdayız. Maç gününe kadar 41 bin 461 kapasiteli stadyumumuzda biletlerin tamamı tükenecektir. Taraftarlarımızın yeni stadyumumuzda oynayacağımız ilk büyük maçta rekor bir katılım sağlayacağına eminim” ifadelerini kullandı.

“Kazandıkça özgüvenimiz artıyor”

Spor Toto Süper Lig’de 8 maçtır kaybetmediklerini hatırlatan Saral, “Ligin ikinci yarısında oynadığımız maçları kaybetmiyoruz. Takımımız kazandıkça özgüvenimiz artıyor ve daha iyiye doğru gidiyoruz. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız çok iyi motive olmuş durumdalar. Taraftarlarımızın desteğiyle muhteşem bir atmosferde centilmenliğin ön planda olduğu, futbolun güzelliklerinin sergilendiği keyifli bir maç izlettirmeyi amaçlıyoruz ve sonunda kazanan taraf olarak bunun sevincini yaşayarak kamuoyuna önemli bir mesaj vermek istiyoruz” dedi.

“Galatasaray taraftarı için yasak kalktı”

Saral, Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını sarı-kırmızılı takımın taraftarlarının da izleyeceğini belirterek, “İl spor Güvenlik Kurulu sezon başında İstanbul’un 3 büyük takımının taraftarlarına deplasman yasağı koymuştu. Talebimiz üzerine, son yapılan toplantıda Galatasaray taraftarları için bu yasak kalktı. Misafir takımın taraftarları için 2 bin kişilik yer ayrılacak. Fair-play ruhuna yakışır, sporun gerçek amacına uygun olarak misafir takım taraftarlarının da takımlarını destekleyeceğine inanıyorum. Trabzon’a gelecek olan Galatasaray taraftarlarını en iyi şekilde ağırlayacağız. Umarın bu karar gelecek maçlar için de örnek olur” diye konuştu.