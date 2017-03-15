Hakemler bu hafta süperdi

Alanya-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık evladım iyi, güzel yönetim gösterdin de, bir de şu oyuncuların ve topun önünü kesmemeyi becerebilsen daha iyi olacak.

Karabük- Adana mücadelesinde Hüseyin Göçek başarılı maç çıkardın ama evladım Karabük'ün penaltısını çöp yapmışsın. Karabük galip geldiği için önemli olmadı ama bu pozisyonu bir daha izlemelisin. Yardımcın Erdem Bayık'n ofsayt gol iptali de yerinde bir bayraktı. Aferin Bayık'a…

Osmanlı-Bursa müsabakasında Mete Kalkavan Osmanlısporlu oyuncunun tekmesine doğru kararla penaltıyı verdin iyi götürdün maçı. Aferin evlat, senden her maç böyle güzel yönetimler bekliyoruz, sana yakışan da budur.

Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasında Fırat Aydınus, iyi yönettiğin maçta ev sahibi takımın aleyhine iki dakika arayla çaldığın iki penaltıda da verdiğin süper doğru kararlarla hakemlik tarihimizde bir efsane oldun. Helal olsun evlat sana.

Gaziantep-Kasımpaşa randevusunda Bülent Yıldırım insanlığınla, adamlığınla ve güzel yönettiğin maçta Gaziantep'e Kasımpaşa acımadı. Sana hakemliğimizin saha içinde, dışında, yönetim kademelerinde, her zaman, her yerde ihtiyacı var. Örnek insan, örnek hakemsin Bülent Yıldırım.

Beşiktaş-Kayserispor buluşmasında Cüneyt Çakır ‘İşte hakemlik budur, maç işte böyle yönetilir' dedi. Aferin evlat sana. En son İtalya'da göğsümüzü kabarttığın gibi bu maçta da harikulade yönetimle hakemliğimizin gelmiş geçmiş bir numarası olduğunu bir kez daha gösterdin. Baban, ailen ve bizler ne kadar iftihar etsek seninle yine de az kalır evlat.

Rize-Antalya müsabakasında Halis Özkahya atılan gollerde hakemlik olarak sorunun yoktu, kale çizgisinden çıkartılan topta da doğruydu kararın ama Rize aleyhine tartışılan bazı kararların olmasa çok daha iyi olacaktı sevgili Halis.

Konya-Başakşehir maçında Arda Kardeşler başarılı, güzel yönetiminle, tatlı sert otoritenle ve kondisyonunla süperdin evlat. Sevgili baban Eser'in eserlerinin, siz evlatlarının başarıları bizleri de mutlu ediyor. Sporcu aileden yetişme sporcu olmak da bir başka oluyor tabii.

Akhisar-Trabzon karşılaşmasında Y.Kemal Uğurlu çok başarılı maç çıkardın aferin evladım, yolun açık olsun, parlayarak, gümbür gümbür geliyorsun. Bil ki sevgili baban da seninle iftihar edip, rahat uyuyordur, mekanı cennet olsun.