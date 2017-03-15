Igor Tudor aç oyuncu istiyor

Galatasaray'ın çiçeği burnunda teknik patronu Igor Tudor, aç oyuncu istediğini söyledi. Hırvat hoca, futbolcularına gerçek yüzünü henüz göstermediğini de belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kazanmaya aç oyunculara ihtiyaçları olduğunu belirten Tudor, “Zeki oyunculara sahibiz. Kafa olarak hazırlar ama bacakları kabul etmiyor. Ben aç oyuncuyu oynatmak istiyorum. Cumartesi yensin, salı yine kazanmak istesin. Podolski, Bruma, Sneijder ve Yasin'in daha fazla savunma yapmak istediğini görüyorum” dedi. Takım olarak anlayışlarının değiştiğini de ifade eden Hırvat teknik adam şöyle konuştu:

“Juventus'ta Zidane ile idman yaparken gerçek maç gibiydi. Sakatlık için herkes sert idmanlar var, ayakta kalan oynuyor diyor ama benden önceki idmanlarını biliyorum. Onları buna adapte etmeye çalışıyorum. İdmanların yüzde 16-17'sini yaptırıyorum. Her antrenörün felsefesi vardır. Benimkisi çok fazla koşmak. Koşu kalitesi, deparlar önemli top kaybettiğinde hemen kazanmalıyız. Çok pas yapıyoruz ama koşmuyoruz.

ŞAMPİYONLUK FANTASTİK OLUR

En çok kazanmak istediği kupa tabii ki Şampiyonlar Ligi… Evet, Galatasaray'la. Ama önce ligi kazanmak fantastik olur. Trabzonspor karşısında en iyi oyunu oynamak zorundayız. 8 puan fark var şu anda biz maç maç bakmak zorundayız. Bu yıl her maçı kazanmalıyız. Beşiktaş ve Başakşehir de kaybetmeli. Herkes iyi takımlar ister ama ben Galatasaray'da yıllarca kalmak istiyorum. Taraftarı ve kulübü mutlu etmek, çok fazla burada kalmak istiyorum. Türkiye Milli Takımı'nı sorarsanız, yine aynı şey.”