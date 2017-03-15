Igor Tudor iki yıldıza kancayı taktı

Yeni sezonda yepyeni Galatasaray’ı kurmak için çalışmalara başlayan Igor Tudor, önümüzdeki günlerde Almanya seferine çıkacak.

Takım üzerindeki etkisi kısa sürede hissedilmeye başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, bir yandan da transfer için mesai harcıyor. Yeni sezonda kafasındaki taktiği en iyi şekilde uygulayabilecek oyuncuları belirleyen Tudor, önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. Genç teknik adamın kafasında belirlediği ilk isim kiralık olarak Köln'de forma giyen Neven Subotic… Tecrübeli Sırp stoper, 1.92'lik boyu ve hava hâkimiyeti ile defansa liderlik edecek özelliklere sahip. Hırvat çalıştırıcı, yıldız ismi Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak.

Lukas Podolski atıyor dertler bitiyor Bu sezon 22 resmi mücadelede 15 gol, 6 asist kaydeden Lukas Podolski bunları 10 farklı maça yaydı. Panzer'in skora katkı yaptığı 9 haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray 1 kez berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

Tudor'un alınmasını istediği bir diğer önemli yıldız ise Hoffenheim'da başarılı bir sezon geçiren Andrej Kramaric… Bu sezon Bundesliga ekibinde 10 gol atıp 7 de asist yapan Hırvat golcü dikkatleri üzerine çekiyor. Bu futbolcuyla olan samimiyetine güvenerek transferi bitirmek isteyen Tudor, Kramaric'e cazip bir kontrat sözü verecek. Sarı-kırmızılı yönetimden transfer konusunda tam yetki alan ve alternatifli bir liste oluşturan genç teknik adamın önceliği bu iki isme verdiği öğrenildi. Igor Tudor, Subotic ve Kramaric'i ikna edebilirse, girişimler hızlanacak.