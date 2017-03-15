Igor Tudor’un Trabzonspor planı

Galatasaray'da çeşitli sakatlıklardan ötürü tedavisi süren tam 12 oyuncu var. Igor Tudor Trabzonspor maçında sakatlanma riski en az olan futbolcuları sahaya sürecek.

Galatasaray, Türkiye Kupası’ndan elenmesinden sonra sadece ligde mücadele vermesine rağmen çok sayıda oyuncunun sakatlığı yüzünden kadro kurmakta zorlanıyor. Zorlu Trabzonspor deplasmanı öncesinde, çeşitli rahatsızlıklardan ötürü tedavisi sürdürülen 12 oyuncu var. Sarı kırmızılı kulübün sağlık ekibi tam mesai çalışarak, tedavisi sürdürülen 12 oyuncudan en az 10’unu Tudor’un emrine verme gayretinde.

Riekerink sonrası Igor Tudor’un ağır antrenman temposu Galatasaraylı futbolcuları fazlasıyla zorlarken, Sarı kırmızılı takımda sakatlıklar yüzünden en fazla sıkıntı çekilen bölge ise stoper mevki.

TRABZON’DA EN FORMDA OLAN DEĞİL, RİSKİ EN AZ HASARLI OLAN STOPER OYNAYACAK

Kadrodaki 6 stoperin de çeşitli rahatsızlıkları bulunuyor. Serdar Aziz kesin olarak forma giyecek durumda değil. Koray uzun süredir tedavisi sürdüğü için maç eksiği var. Belinde kitlenme olan Hakan Balta tedavisi sonrasında hafif tempolu antrenmanlara henüz başlıyor. Semih Kaya’da adale yırtığı, Ahmet Çalık’ta ise arka adale zorlanması var. Chedjou’nun ayak tabanındaki rahatsızlık devam ediyor. Sarı kırmızı ekipteki 6 stoperin de sakatlığı ve tedavileri sürüyor. Trabzon’da en formda olan değil, riski en az hasarlı olan oynayacak.

EREN DERDİVAR !

Galatasaray’ın sakatlık sorunu sadece stoperlerden ibaret değil. Takımın iki forvetinden biri olan Eren Derdiyok’un Trabzon’da oynama olasılığı çok zor görünüyor. Ancak tedavisinin gidişatına göre golcü oyuncu Trabzon’a gidecek kafilede yer alacak. Sneijder ve De Jong da yüzde yüz iyileşmiş durumda değiller. Ancak ikisi de Eren gibi maç kadrosunda yer alacak.