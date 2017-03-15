Kehinde: Beşiktaş’tan teklif almıştım

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da forma giydiği 7 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı golcü Kehinde’yi daha önce Beşiktaş ile Kasımpaşa’nın istediği öğrenildi.

Elazığspor’un 2 sezonluk transfer yasağının ardından Birleşik Arap Emirlikleri ligi takımlarından Al Fujairah'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan 23 yaşındaki Muhammed Kehinde, forma giydiği 7 maçta fileleri 5 kez havalandırması dikkatleri üzerine çekti. Bordo-beyazlı ekibin sezon başından bu yana en çok sıkıntı çektiği mevki olan forvetin açığını kapatan 1.95 boyundaki oyuncu, Boluspor, Giresunspor ve Göztepe maçlarında 3, Bandırmaspor karşılaşmasında ise 2 gol attı. Kehinde gollerinden 4'ünü kafa ile attı.

Beşiktaş ve Kasımpaşa istemiş

Kehinde, bugün antrenman öncesi kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş ve Kasımpaşa'dan teklif alıp almadığıyla ilgili bir soruya Nijeryalı golcü Kehinde, ”Aldığınız bilgiler doğru. Daha önce teklifler ve çalışmalar vardı. Ama bu çalışmalar netice almamıştı. Daha önce de Türkiye'ye gelmek istiyordum ama şu an Elazığspor’dayım ve Elazığspor'u düşünüyorum. Önümüzdeki bütün maçları final maçı olarak düşünüyorum. Elazığspor'da mutluyum” diye cevap verdi.