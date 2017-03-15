Kırklarelispor’da kayyum dönemi bitti

Spor Toto 3. Lig 2 Grup'ta mücadele eden Türk Metal Kırıkkalespor kayyum dönemi sona erdi. Geçtiğimiz hafta yapılan kongrede TM Kırıkkalespor’un başkanlığına Zekai Tufan seçildi.

Puan sıralamasında alt sıralardan kurtulma çabası veren TM Kırıkkalespor Başkanı Zekai Tufan, “Çıkışımız devam edecektir. Sadece inanmalıyız. İnandıkça da başarı gelecektir” dedi.

TM Kırıkkalespor Başkanı Zekai Tufan, “Açık ve net olarak söylüyorum bu takım kümede kalacak. Bu hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Manisa Büyükşehirspor karşılaşmasından mutlak suretle puan ve puanlar almayı hedefliyoruz. Sporsevelere güzel bir futbol izleterek 3 puan almayı arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

Kedisinin tribünlerden geldiğini ve sıkı bir Kırıkkalespor taraftarı olduğunu söyleyen Tufan, “Puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Önümüzdeki karşılamaları da kazanarak ligi arzuladığımız yerde bitireceğimizden kuşkumuz yok” ifadelerini kullandı.