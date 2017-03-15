Leicester City tarih yazmaya devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leicester City, evinde Sevilla’yı konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi Leicester City 2-0 kazanarak çeyrek finale uzandı.
Ev sahibi takımın gollerini 27. dakikada Wes Morgan ve 54’te Marc Albrighton kaydetti. 80. dakikada Sevila’da Steven N’Zonzi’nin kullandığı penaltıyı Kasper Schmeichel çıkardı.
İspanya’da rakibine 2-1 yenilen İngilizler bu skorla turun kapısını ardına kadar açtı.
JUVENTUS ZORLANMADI
Şampiyonlar Ligi’ndeki diğer bir mücadelede Juventus, evinde Porto’yu konuk etti. Maçı Juventus 1-0 kazanarak son 8’e kaldı. Ev sahibi takımın golünü 42. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Juventus, Portekiz’deki maçı da 1-0 kazanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son çeyrek finalistler şu şekilde:
Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Real Madrid, Juventus, Leicester City,