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Leicester City tarih yazmaya devam ediyor

Claudio Ranieri'nin gidişiyle yoluna devam eden son İngiltere Premier Lig şampiyonu Leicester City, Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale uzandı.
00:4315 Mart 2017
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Leicester City tarih yazmaya devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leicester City, evinde Sevilla’yı konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi Leicester City 2-0 kazanarak çeyrek finale uzandı.

Ev sahibi takımın gollerini 27. dakikada Wes Morgan ve 54’te Marc Albrighton kaydetti. 80. dakikada Sevila’da Steven N’Zonzi’nin kullandığı penaltıyı Kasper Schmeichel çıkardı.

İspanya’da rakibine 2-1 yenilen İngilizler bu skorla turun kapısını ardına kadar açtı.

JUVENTUS ZORLANMADI

Şampiyonlar Ligi’ndeki diğer bir mücadelede Juventus, evinde Porto’yu konuk etti. Maçı Juventus 1-0 kazanarak son 8’e kaldı. Ev sahibi takımın golünü 42. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Juventus, Portekiz’deki maçı da 1-0 kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son çeyrek finalistler şu şekilde:

Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Real Madrid, Juventus, Leicester City,

Etiketler
juventus Leicester City şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 00:46 | 15.03.2017
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