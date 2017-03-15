Leicester City tarih yazmaya devam ediyor

Claudio Ranieri'nin gidişiyle yoluna devam eden son İngiltere Premier Lig şampiyonu Leicester City, Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale uzandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leicester City, evinde Sevilla’yı konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi Leicester City 2-0 kazanarak çeyrek finale uzandı.

Ev sahibi takımın gollerini 27. dakikada Wes Morgan ve 54’te Marc Albrighton kaydetti. 80. dakikada Sevila’da Steven N’Zonzi’nin kullandığı penaltıyı Kasper Schmeichel çıkardı.

İspanya’da rakibine 2-1 yenilen İngilizler bu skorla turun kapısını ardına kadar açtı.

JUVENTUS ZORLANMADI

Şampiyonlar Ligi’ndeki diğer bir mücadelede Juventus, evinde Porto’yu konuk etti. Maçı Juventus 1-0 kazanarak son 8’e kaldı. Ev sahibi takımın golünü 42. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Juventus, Portekiz’deki maçı da 1-0 kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son çeyrek finalistler şu şekilde:

Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Real Madrid, Juventus, Leicester City,