Lens antrenmanda yer almadı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 2 maçtan da galibiyetle ayrılarak kötü gidişe ‘dur’ diyen Fenerbahçe, ligin 25. haftasında cuma günü Atiker Konyaspor’u ağırlayacak. Bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, günü tek antrenmanla geçirdi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen çalışma 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 2 grup halinde 5’e 2 yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi. Babasının cenazesi nedeniyle Surinam’da bulunan Jeremain Lens, antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.