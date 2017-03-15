Lukas Podolski atıyor dertler bitiyor

Bu sezon 22 resmi mücadelede 15 gol, 6 asist kaydeden Lukas Podolski bunları 10 farklı maça yaydı. Panzer’in skora katkı yaptığı 9 haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray 1 kez berabere kaldı.

Sezon sonunda Japonya'nın Vissel Kobe takımına gidecek olan Lukas Podolski, gollerine devam ediyor. Gençlerbirliği karşısında kaydettiği kritik sayı ile takımına yardımcı olan Alman yıldızın gol attığı ya da asist yaptığı maçları Galatasaray'ın kazanması dikkat çekiyor. Bu sezon 22 resmi maçta forma giyen Podolski, 15 gol atarken 6 da asist yaparak takımının en parlak ismi oldu. 21 kez tabelanın değişmesine katkıda bulunan Alman futbolcu bunları 10 farklı mücadelede başardı. Lukas Podolski'nin gol attığı ya da asist yaptığı bu 10 karşılaşmanın 9'unu sarı-kırmızılılar kazanmayı başarırken sadece Rize deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönüldü. Alman futbolcunun takıma yarar sağladığı maçların yüzde 90'ından zafer çıkıyor.

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SICAK PARA ARANIYOR

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcu, personel ve basketbol takımlarına ödemek yapmak için nakit para arıyor. Emlak Konut ile yapılan anlaşma sonrasında geçtiğimiz ay gelen 342 milyon TL'nin 327 milyon TL'sini banka borçlarına yatıran sarı-kırmızılılar kalan parayı dağıtmıştı. Şimdi ay sonuna kadar 30 milyon TL'lik sıcak para gerekiyor. Başkan Özbek de bunun için kolları sıvadı.