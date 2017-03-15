Messi’nin ayağı ameliyatla kesildi!

Sakat doğan Messi isimli buzağıya operasyon düzenlendi. Herkesin önce dünyaca ünlü Arjantinli yıldız sandığı haberde gerçek detaylar okununca ortaya çıktı.

Ajanstan gelen “Messi’nin ayağı ameliyatla kesildi” başlıklı haber, okuyanları önce şaşkına çevirdi. Gördüklerine inanamayan okuyucular, haberin içine girdiğinde ise gerçeği anladı. Haberde Messi olarak bahsedilen dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu değil, ona hayran olan bir kişinin buzağının ismiydi. Zonguldak’ta sahibinin “Messi” ismini koyduğu üç günlük yavru buzağının, sakat doğması sebebiyle sol ön ayağı kesildi. Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde ikamet eden 51 yaşındaki Cevat Akyüz, üç gün önce buzağı sahibi oldu. “Messi” adını koyduğu buzağının sakat olduğunu fark eden Akyüz, özet veteriner tıp merkezine geldi. Veteriner hekimlerin müdahale ettiği buzağıya lokal anestezi yapıldı. Eklem kemiğinde yaşanan sorun kilitlenme nedeniyle ameliyata alınan buzağının sol ön ayağı kesildi. Ameliyat sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Veteriner Hekim Önder Alkan, “Hayatına bundan sonra üç bacaklı olarak devam ettirecek. Uzun süre sonra meraya çıkabilecek. Ama hayatını devam ettirebilecek” diye konuştu.